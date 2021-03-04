Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что первый год работы Кабмина под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля был провальным по всем направлениям. Политическая сила выступает за немедленную отставку правительства.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте ОПЗЖ в четверг, 4 марта.

Бойко заявил, что за прошлый года экономика Украины сократилась более чем на 4%.

"Продолжает падать промышленное производство, в кризисе находятся машиностроение, судостроение, авиакосмическая отрасль, сокращается сельское хозяйство. Происходит стремительная деиндустриализация Украины", - считает политик.

Бойко также выразил мнение, что действующий состав правительства "ничего не сделал для преодоления бедности".

"Каждый второй украинец находится за чертой бедности. Многие украинские пенсионеры вынуждены жить на 2 доллара в день – это уровень абсолютной нищеты по стандартам ООН. Продолжается рост цен и коммунальных тарифов, при этом урезаются субсидии. Вместо помощи людям власть отдает деньги чиновникам, силовикам и пускает их на коррупционные "большие стройки" - сказал народный депутат.

Нардеп также сказал, что меры правительства по борьбе с коронавирусом не были эффективными, а вакцина, которую закупило государства, имеет "сомнительную эффективность".

"Кабмин не смог обеспечить эффективную борьбу с COVID-19, растратив антиковидный фонд, а объявленную вакцинацию уже можно назвать провальной. Украина закупила вакцину с сомнительной эффективностью, да еще и по довольно сомнительным схемам", - сказал Бойко.

Также в недостатки работы правительства нардеп зачислил все еще действующую медреформу, сокращение расходов на здравоохранение и маленькие расходы бюджета на образование.

"Даже в период эпидемии в Украине не был остановлен "второй этап" медреформы, закрывались больницы и диспансеры. Также продолжается сокращение расходов на образование, "оптимизируются" школы, классы и учителя", – сказал политик.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ призвал отправить Кабинет министров в отставку.

"ОПЗЖ выступает за немедленную отставку Кабмина и полный аудит деятельности правительств Гончарука и Шмыгаля с участием народных депутатов, Счетной палаты и правоохранительных органов. Но это только часть решения проблемы. Для того чтобы сменить курс страны, необходимо менять всю власть и проводить перевыборы парламента", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, прошел год, с тех пор как Денис Шмыгаль стал премьер министром Украины. Как именно происходила рокировка правительства год назад подробно писала "Страна". Также мы рассказывали о кадровом составе правительства.

Кроме этого мы сообщали, что Кабинет министров принял Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Среди принципов, на которых строится стратегия, - европейская и евроатлантическая интеграция.