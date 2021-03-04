Шесть пассажиров пострадали в результате ДТП с микроавтобусом, которое произошло в Луганской области на трассе Т-1309 в Счастьенском районе.

На дороге между селами Теплое и Плотина пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту "Харьков - Станица Луганская" вылетел за пределы дороги и перевернулся.

Как уточнили в полиции, четверо из пострадавших попали в больницу с травмами разной степени тяжести, еще двое пассажиров от госпитализации отказались. По предварительным данным, 59-летний водитель микроавтобуса Мercedes-Benz 316 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего автомобиль слетел с трассы.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее "Страна" писала о том, что в Турции пассажирский автобус, фура и легковушка попали в ДТП, погибли пять человек, 38 попали в больницу.

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