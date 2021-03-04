Еврокомиссия планирует как можно скорее ввести так называемые ковидные паспорта. Орган уже направил в дипломатические ведомства 27 стран - участниц Евросоюза основные принципы создания системы таких паспортов.

Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, в Еврокомиссии спешат с паспортами, чтобы страны ЕС смогли снять ограничения на передвижение к началу туристического сезона. На этом особенно настаивают южные государства: Испания, Португалия и Италия.

Ожидается, что введение ковид-паспортов сможет помочь восстановлению авиасообщения как внутри сообщества, так и с третьими государствами. Сейчас дополнительные ограничения на въезд из других стран действуют в Германии (до 17 марта), Бельгии (до 17 марта), Австрии (до 29 марта) и других участниках ЕС.

Планируется, что ковид-паспорта (или зеленые паспорта, как их называет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) будут представлять собой персональные электронные сертификаты, в которых станут указывать следующие сведения об их обладателях:

данные о вакцинации от COVID-19;

информация о тестах на коронавирус для тех, кто не успел привиться;

сведения о выздоровлении от COVID-19.

Предполагается, что получив гарантии того, что граждане привились от коронавируса или переболели COVID-19, государства внутри объединения и за его пределами смогут отменить ограничения на въезд. Таким образом, европейцы смогут совершать поездки в туристических и рабочих целях, заявила фон дер Ляйен. Законопроект о введении документа она обещала представить в этом месяце.

Между тем отдельные страны тоже задумываются о ковид-паспортах в том или ином виде или уже ввели их. Например, в Финляндии собираются ввести паспорт вакцинации.

А в Дании даже прошли протесты против введения таких документов как ограничения свободы.