Сторонники одесского радикала Сергея Стерненко, который 23 февраля был приговорен к 7 годам тюрьмы за похищение и пытки человека, выйдут на акцию под стены государственной дачи президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе в понедельник, 8 марта.

Об этом говорится на странице мероприятия "Молчание держит за решеткой!" в Facebook.

Сбор запланирован на 16:00 неподалеку от станции метро "Выдубичи".

Организаторами мероприятия выступила сторонники Стерненко, движение за освобождение подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Free Riff, а также проект Free Hong Kong Center.

Также сторонники радикала намерены провести митинг на Майдане Независимости на следующий день, 9 марта. Мероприятие будет приурочено к XVIII съезду судей Украины. В то же время сегодня стало известно, что съезд судей перенесли с Майдана в "Президент отель".

Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что прошлый митинг в поддержку Стерненко, который состоялся в Киеве 27 февраля, прошел мирно.