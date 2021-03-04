С начала 2021 года в Украине от сексуального насилия пострадал и уже 75 детей, а за весь предыдущий год - 410. Об этом на пресс-конференции сообщила глава управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб, передает Укринформ.

"Относительно статистики полиции: в 2020 году от сексуального насилия пострадали 410 детей, в этом году уже 75. Потерпевшими от сексуального насилия могут быть от младенцев до старших подростков. К сожалению, не все имеют возможность обратиться в полицию", - сообщила Зуб.

По ее словам, сейчас в Украине проходит процесс создания специальных комнат для опроса пострадавших детей. Они оборудованы согласно международным стандартам, где после получения информации от ребенка о насилии любого характера проводится первичная проверка, опрос ребенка в присутствии психолога, и после получения информации от ребенка ее передают в следственное управление полиции, после чего проводятся следственные действия.

"Мне бы хотелось, чтобы в каждом отделении полиции была такая комната, эти комнаты крайне необходимы. Сейчас их около 50. Также хочу сообщить, что за каждой новосозданной громадой закреплен и ювенальный полицейский", - сообщила полицейская.

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