Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на извинение МИД Словакии за шутку премьера страны Матовича об обмене российской вакцины на украинское Закарпатье.

По словам министра, если бы извинений не последовало, то Киев отреагировал бы крайне жестко.

Его слова приводит "Интерфакс".

"Я хочу подчеркнуть еще раз, что я лично выступаю за очень дружественные и максимально конструктивные отношения с нашими западными соседями. Со Словакией нас очень много всего объединяет. Но никто никогда не будет иметь права любым словом или намеком оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность или пытаться демонстрировать, что судьба Украины решается где-то, кроме Украины. И в этом плане, при всей дружбе со словацкими коллегами, наша реакция на подобные действия будет не просто жесткой, а крайне жесткой", - пообещал Кулеба журналистам 4 марта.

Он заверил, что если бы Словакия сразу не извинилась за слова главы правительства, Украина пошла бы на дальнейшие шаги.

"Если бы Словакия сразу не извинилась за эти слова, мы бы пошли на дальнейшие шаги, потому что такие вещи нельзя прощать. Однако для словацких коллег эта фраза также стала шоком, и потому сразу свои извинения принес министр иностранных дел от имени государства, сегодня утром извинения принес и премьер-министр Словакии, он сделал это публично", - сказал чиновник.

Напомним, украинский МИД сразу после появления новостей о шутке Игоря Матовича потребовал извинений.

Как писала "Страна", вскоре извинения были принесены.