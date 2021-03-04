Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта подписал указ №88/2021 "О порядке принятия присяги судьи лицом, назначенным на должность судьи". Указ призван реализовать требования закона "О судоустройстве и статусе судей".

Документ опубликован на сайте Офиса президента.

В соответствии с указом назначенное на должность судьи лицо приносит присягу в присутствии президента Украины во время торжественной церемонии, которая должна проходить в помещении, где установлены государственный герб и флаг Украины. На торжественную церемонию приглашаются председатель Верховного суда, председатель Совета судей Украины, председатель Высшего совета правосудия и председатель Высшей квалификационной комиссии судей.

Торжественная церемония принесения присяги судьи начинается исполнением государственного гимна.

Присягу судьи, текст которой определен законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", зачитывает назначенное на должность судьи лицо. В случае принесения присяги судьи несколькими людьми присягу произносит старший по возрасту.

Текст присяги подписывает судья с указанием даты ее составления. После принесения присяги президент Украины или другое лицо по его поручению вручает судье удостоверение.

Кроме того, указом признаются как утратившие силу указы президента от 6 апреля 2011 года №380 "О порядке принятия присяги судьи лицом, впервые назначенным на должность профессионального судьи" и от 2 августа 2013 №417 "О внесении изменения в пункт 2 порядка принесения присяги судьи лицом, впервые назначенным на должность профессионального судьи".

Утративший силу порядок принесения присяги судьи, утвержденный в 2013 году, предусматривал присутствие на церемонии принесения присяги главы Конституционного суда, главы Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ликвидирован в 2017 году), главы Высшего административного суда Украины (прекратил процессуальную деятельность в 2017 году), глава Высшего хозяйственного суда (ликвидирован в 2017 году), главы Высшего совета юстиции (реорганизован и переименован в Высший совет правосудия), министра юстиции, главы комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия, а также главы Государственной судебной администрации Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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