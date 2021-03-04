Цены на нефть эталонных марок пошли в рост на торгах в четверг с началом заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+, на котором собираются решить вопрос об уровне нефтедобычи в апреле.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:20 по Киеву составляет $65,66 за баррель, что на $1,59 (2,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,67 за баррель, что на $1,39 (2,27%) выше уровня на закрытие рынка в среду.

Внимание трейдеров приковано к встрече ОПЕК+, итоги которой, по словам аналитиков, станут ключевыми для будущего направления нефтяного рынка.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, ОПЕК+ рассматривает возможность отложить повышение нефтедобычи в апреле. Западные СМИ также пишут о том, что Саудовская Аравия может продлить добровольные ограничения на 1 млн б/с.

"Участники рынка знают, что Саудовская Аравия любит использовать элемент неожиданности на заседаниях ОПЕК+, чтобы подтолкнуть рынок вверх", - отмечает старший трейдер CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин, которую цитирует MarketWatch. По ее словам, в настоящий момент ожидается, что ОПЕК+ может с апреля увеличить добычу на 1 млн б/с, а не на 1,5 млн б/с, как прогнозировалось в начале этой недели.

Публично стороны не заявляют своих позиций. В середине февраля министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета. Вице-премьер РФ Александр Новак согласился с неопределенностью, отметив, что ситуация все-таки гораздо лучше, чем год назад или осенью.

Накануне технический и министерский комитеты ОПЕК+ изучали ситуацию на рынке и пришли к выводу, что, по базовому сценарию развития рынка ОПЕК, выход на рынок в апреле 1,5 млн б/с (500 тыс. б/с от ОПЕК+ и еще 1 млн б/с - прекращение добровольных ограничений Саудовской Аравии), все равно приведет к дефициту на рынке. Избыток возможен лишь в случае более низкой оценки спроса (альтернативный рассмотренный вариант) на 2,1 млн б/с в апреле.

Согласно данным Dow Jones, Россия и Саудовская Аравия обсуждают некий компромиссный вариант, предполагающий увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки с апреля, из них 500 тыс. б/с - это увеличение квот ОПЕК+, вторая часть сделки - постепенный, а не одномоментный отказ Саудовской Аравии от добровольных ограничений - на 0,5 млн б/с, а не на 1 млн б/с.

Между тем данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рекордный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 21,56 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 1,3 млн баррелей.

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