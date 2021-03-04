В Украине разворачивается скандал с американскими вертолетами.

Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев анонсировал производство военных вертолетов "Ирокез" в Одессе. Однако всплыла информация, что это не совсем так. И оправдываться вынужден был уже директор Одесского авиазавода.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Что заявил "Укроборонпром"

26 февраля концерн заявил, что Одесский авиазавод будет выпускать американские военные вертолеты "Ирокез" (Iroquois) - по лицензии компании Bell Helicopter Textron.

Речь о многоцелевой модели Bell UH-1, которая производится с 1960 года и с тех пор претерпела множество модификаций. Машина известна по участию во всех войнах, которые вели США - как транспортный и ударный вертолет.

Глава концерна Юрий Гусев, который приехал на одесский завод, заявил, что работы уже на завершающей стадии. И к 30-й годовщине независимости будет изготовлен первый борт. Проект финансируется на деньги инвесторов.

Больше никаких деталей чиновник не раскрыл. При этом данных о заключении контракта с американской компанией больше нигде нет. Хотя по идее такое мероприятие должно было бы широко освещаться.

Также достаточно непонятно, почему вертолет будет выпускать Одесский авиазавод, который специализируется на ремонте самолетов, и с вертолетами никогда не работал. Ими в Украине профильно занимается запорожский завод "Мотор Сич".

Наконец, никаких упоминаний о контракте с Украиной не звучало из США, от Bell Helicopter Textron.

То есть изначально к истории было много вопросов. А вчера их стало еще больше.

Удар из Польши

3 марта польское военное издание Zbiam написало, что лицензий Украине американцы не выдавали. Об этом журналистам сообщил сам производитель.

"Bell Textron сообщила в письме в редакцию, что не выдавала Укроборонпрому или другим хозяйствующим субъектам Украины лицензию на производство вертолетов UH-1 Iroquois", - говорится в статье.

При этом компания в теории не против помочь в модернизации украинских вертолетов, но это можно сделать только через американское правительство.

Также издание напомнило, что ни одно украинское силовое ведомство данные машины не заказывало (по крайней мере, об этом никогда не сообщалось). И что Украина ранее заказала 55 вертолетов у компании Airbus, часть из которых уже получила, но поставки продолжаются.

Bell куда-то исчезает

После того, как информацию польских СМИ распространили в Украине, "Укроборонпром" опубликовал ответ.

Под ним подписался глава Одесского авиазавода Виталий Юхачев. Он уточнил, что между американской и украинской компаниями несколько лет идут переговоры. Речь идет о крупноузловой сборке вертолета типа "Ирокез", демонстрационную версию которой и хотят показать к августу.

В заявлении говорится, что в 2017 году Одесский авиазавод заключил меморандум с американской стороной, а позже (когда - не говорится) было подписано "генеральное соглашение".

Правда, к этому ответу есть ряд вопросов. В нем ни разу не упоминается компания Bell Textron, не говорится, когда подписано итоговое соглашение. Также утверждается, что проект вообще частный и государством не финансируется. А остальную информацию разглашать нельзя, поскольку всё секретно.

То есть абсолютно непонятно - это будут лицензионные "Ирокезы" или что-то совсем другое? По крайней мере, словосочетание Гусева "американский вертолет" из второго сообщения концерна исчезло.

В сухом остатке - в сотрудничестве с неназванными партнерами из США Одесский авиазавод выполняет частный заказ по сборке вертолета типа "Ирокез" - но нигде не говорится, что это лицензированная машина фирмы Bell Textron.

Хотя именно такую "перемогу" изначально объявил Юрий Гусев. Показательно, что после выхода статьи в польской прессе, отдуваться от имени "Укроборонпрома" пришлось не ему, а директору Одесского авиазавода.

Кто такой Юрий Гусев

Гусев возглавил "Укроборонпром" в декабре. До этого он был губернатором Херсонской области.

Был замминистра обороны в 2014-2016 годах, занимался экономическими вопросами. В министерство попал в рамках "волонтерского десанта". По образованию с оборонкой никак не связан, на ее предприятиях раньше не работал.

Гусев - специалист по реформам финансового характера, стипендиат ряда международных программ.

Детальнее о роли Гусева в реформах оборонки - в материале "Страны" Танки налево, самолеты направо. Почему хотят ликвидировать "Укроборонпром" и при чем здесь США.