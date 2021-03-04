В пятницу, 5 марта, погода в Украине испортится - значительную часть страны накроют осадки. Уже ближайшей ночью в западных и северных регионах, а также Винницкой и Черкасской областях ожидается дождь и мокрый снег. А днем в зону осадков попадут и остальные регионы, кроме южных. А в Карпатах ожидаются значительные осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

​​Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +5 градусов, в в южной части в дневные часы прогреется до +​​6-11, а в Одесской области - и вовсе +13-17 градусов.





Фото: meteo.gov.ua

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