В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 февраля 2021 "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Указ вступает в силу со дня его официальной публикации. СНБО, Кабинет министров Украины, Центральная избирательная комиссия и Служба безопасности должны в течение двух месяце в провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

В том числе необходимо установить, есть ли правовая определенность у запрета гражданам Украины, которые имеют иностранное гражданство или подданство, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

Согласно результатам такого анализа, правительство в течение шести месяцев должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, которые будут предусматривать для граждан Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства ряд запретов:

претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;

претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;

иметь допуск к государственной тайне;

быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;

быть членом политической партии.

Также в сообщении отметили, что необходимо разработать и представить к рассмотрению парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на данные позиции.

"Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

В числе прочего, решение подразумевает установку ответственности за а представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства. Также правительство должно начать межгосударственный диалог о заключении двусторонних соглашений с заинтересованными государствами (кроме государства-агрессора) о урегулировании вопросов связанны с двойным гражданством.

Напомним, по мнению министра иностранных дел Кулебы Украина должна ввести двойное гражданство, но не с Россией.

Также мы писали о двух табу, которые назвал Кулеба в случае введения двойного гражданства.