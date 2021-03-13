14 марта православные отмечают Прощеное воскресенье - день, когда принято просить прощения и прощать самим за обиды, нанесенные вольно и невольно. Прощеное воскресенье было днем очищения и смирения перед переходом от шумной Масленицы к пасхальному посту.
Традиции дня
Самая популярная традиция Прощеного воскресенья - просить прощения за обиды. В ответ на это отвечают: "Бог простит и я прощаю". Можно проведать могилы близких, чтобы попросить прощения у тех, кто умер.
Также принято исповедоваться в церкви. В этот день там читают Евангелие с частью из Нагорной Проповеди - о прощении обид ближним. Вечером совершают вечерню с Чином прощения, поскольку без примирения и покаяния нельзя начинать пост. Считается, что сегодня нельзя отказывать в прощении, ссориться.
Еще одна традиция Прощеного воскресенья - ходить в баню, чтобы смыть с себя грехи.
Открытки и картинки с Прощеным воскресеньем
Сегодня день прощенья, прости меня за всё.
Пусть в это воскресенье в душе будет легко.
Прошу у вас за все прощенья ради сердца очищенья.
Пусть свет в душе всегда найдет дорогу. Прости меня и я тебя прощаю.
Прости меня на год вперед, а я прощу тебя на два.
Давай простим друг друга в этот день!
Прости меня и я тебя прощаю.
Любить и верить обещаю.
Ты прости и улыбнись, чтоб светлее стала жизнь.
Любви в душе, блинов на угощенье,
Прошу за все у вас прощенья.
Поздравления из TikTok
Поздравить знакомых с Прощеным воскресеньем можно необычно - отправив им прикольные видео из популярной молодежной сети TikTok.
Например, в этом видео умение просить прощение обыграно фрагментом из м/ф "Зверополис", где Джуди просит прощение у Лиса Ника. На фоне звучит покаянный стих:
"Проявите мудрость и терпение, чтоб простить всех тех, кто вас простил.
Кто попросит искренне прощение, тот его по правде заслужил.
Проявите кротость покаяния, чтоб самим прощенье попросить,
Ведь у тех сбывается желание, кто умеет верить и любить!"
@best.congrats
С Прощеным воскресеньем! Проявите мудрость и терпение, чтоб простить всех тех, кто вас простил. ##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя♬ оригинальный звук - best.congrats
Еще одно видео - короткое. На нем милый щенок в венке приветливо машет хвостом под оригинальный звук Tik Toker: "Прости меня, дуру грешную. Прости Христа ради"
@best.congrats
Прости меня, дуру грешную 🙈##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя ##простименяпожалуйста♬ оригинальный звук - Tik Toker
Ряд видео - это красивые картинки под символичную музыку: первый ролик рассказывает о паре на берегу моря под мужской вокал шансонье Виктора Королева "Прости".
@best.congrats
##прости ##прощеноевоскресенье ##простименя ##простименяпожалуйста ##простить♬ Прости - Виктор Королев
Второй ролик - красивые картинки с извинениями парню. Нарезка идет под известную песню группы Artik & Asti "Истеричка", как бы намекая, что все причиненные обиды от девушки мужчине нельзя воспринимать серьезно.
@best.congrats
##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя ##простимальчик ##простименяпожалуйста♬ Isterichka - Artik & Asti
Еще одно видео - безотносительно пола. В нем под грустный синхрон Mellen Gi Remix "In The End" ряд картинок с тематикой прощения, символизирующих тоску и одиночество разлуки.
@best.congrats
С Прощеным воскресеньем! Прости меня, пожалуйста, не держи в сердце обиду! ❤️ ##религия ##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя♬ In The End - Mellen Gi Remix - Tommee Profitt
Также есть видео еще более официальное, на котором - слова поздравления и церковная служба в Киево-Печерской Лавре.
@best.congrats
С Прощённым воскресеньем! Вид на Лавру в Киеве ##поздравление ##поздравления ##прощенноевоскресенье ##прощение ##прощениепроси ##киев♬ оригинальный звук - best.congrats
Родным тяжелее всего сознаться в прегрешениях. И если по вашей вине пролились слезы матери - ей можно отправить это короткое видео сообщение. В видео звучит фрагмент стихотворения Виктории Венцель "Мам, прости меня за слезы, что смогла когда-то причинить".
@best.congrats
##прощеноевоскресенье ##прости ##простименя ##простименяпожалуйста ##мама♬ оригинальный звук - Вика Венцель 🤍