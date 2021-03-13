14 марта православные отмечают Прощеное воскресенье - день, когда принято просить прощения и прощать самим за обиды, нанесенные вольно и невольно. Прощеное воскресенье было днем очищения и смирения перед переходом от шумной Масленицы к пасхальному посту.

Традиции дня

Самая популярная традиция Прощеного воскресенья - просить прощения за обиды. В ответ на это отвечают: "Бог простит и я прощаю". Можно проведать могилы близких, чтобы попросить прощения у тех, кто умер.

Также принято исповедоваться в церкви. В этот день там читают Евангелие с частью из Нагорной Проповеди - о прощении обид ближним. Вечером совершают вечерню с Чином прощения, поскольку без примирения и покаяния нельзя начинать пост. Считается, что сегодня нельзя отказывать в прощении, ссориться.

Еще одна традиция Прощеного воскресенья - ходить в баню, чтобы смыть с себя грехи.

Открытки и картинки с Прощеным воскресеньем

Сегодня день прощенья, прости меня за всё.

Пусть в это воскресенье в душе будет легко.

Прошу у вас за все прощенья ради сердца очищенья.

Пусть свет в душе всегда найдет дорогу. Прости меня и я тебя прощаю.

Прости меня на год вперед, а я прощу тебя на два.

Давай простим друг друга в этот день!

Прости меня и я тебя прощаю.

Любить и верить обещаю.

Ты прости и улыбнись, чтоб светлее стала жизнь.

Любви в душе, блинов на угощенье,

Прошу за все у вас прощенья.

Поздравления из TikTok

Поздравить знакомых с Прощеным воскресеньем можно необычно - отправив им прикольные видео из популярной молодежной сети TikTok.

Например, в этом видео умение просить прощение обыграно фрагментом из м/ф "Зверополис", где Джуди просит прощение у Лиса Ника. На фоне звучит покаянный стих:

"Проявите мудрость и терпение, чтоб простить всех тех, кто вас простил.

Кто попросит искренне прощение, тот его по правде заслужил.

Проявите кротость покаяния, чтоб самим прощенье попросить,

Ведь у тех сбывается желание, кто умеет верить и любить!"

Еще одно видео - короткое. На нем милый щенок в венке приветливо машет хвостом под оригинальный звук Tik Toker: "Прости меня, дуру грешную. Прости Христа ради"

Ряд видео - это красивые картинки под символичную музыку: первый ролик рассказывает о паре на берегу моря под мужской вокал шансонье Виктора Королева "Прости".

Второй ролик - красивые картинки с извинениями парню. Нарезка идет под известную песню группы Artik & Asti "Истеричка", как бы намекая, что все причиненные обиды от девушки мужчине нельзя воспринимать серьезно.

Еще одно видео - безотносительно пола. В нем под грустный синхрон Mellen Gi Remix "In The End" ряд картинок с тематикой прощения, символизирующих тоску и одиночество разлуки.

Также есть видео еще более официальное, на котором - слова поздравления и церковная служба в Киево-Печерской Лавре.

Родным тяжелее всего сознаться в прегрешениях. И если по вашей вине пролились слезы матери - ей можно отправить это короткое видео сообщение. В видео звучит фрагмент стихотворения Виктории Венцель "Мам, прости меня за слезы, что смогла когда-то причинить".