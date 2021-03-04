Живущий в столице Великобритании украинец Егор Шевченко рассказал "Стране", что происходит в Туманном Альбионе с карантином и вакцинацией населения. По его словам, из 66 с лишним миллионов граждан там привили от коронавируса уже 20 миллионов.

Как писали СМИ, обнаруженный недавно новый "британский" штамм коронавируса спровоцировал всплеск заболеваемости и, как следствие, к ужесточению карантинных норм. В декабре всю страну посадили на строжайший локдаун.

Но, по словам Егора Шевченко, уже со следующего понедельника карантинные ограничения в Англии начнут ослабевать. Одна из причин - успешная массовая кампания по вакцинации населения.

"С 8 марта открывают школы. С 12 апреля открывают остальные магазины, и можно будет ездить в другие районы. А пока только в продуктовые магазины и аптеки. С 17 мая можно летать за границу", - сообщил Егор.

Он добавил, что по состоянию к сегодняшнему дню в стране уже вакцинировали 20 млн человек.

"До 31 июля план провакцинировать все население старше 18 лет", - добавил Шевченко.

Как писала "Страна", из-за нового штамма власти Британии приостановили авиасообщение с некоторыми странами.

Мы также рассказывали, что в январе у английского правительства были планы платить по 500 фунтов за нахождение на самоизоляции.