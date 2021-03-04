"Оранжевый" уровень эпидемиологической опасности из-за распространения Covid-19 начал действовать в Киевской области с четверга, 4 марта. Об этом сообщает Киевская областная государственная администрации в Facebook.

"На территории регионов, вошедших в "оранжевую зону", действуют те же карантинные ограничения, что и на "желтом" уровне. То есть разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий, работа ресторанов, кафе, баров и столовых до 24:00, а также бассейнов, спортзалов и фитнес-центров", -говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль объяснил, почему курорт "Буковель" продолжил работу, несмотря на "красную" зону карантина.

Также мы сообщали, что в "красных" зонах карантина малый бизнес вышел на протесты. Требует открыть магазины и грозит иском Кабмину.