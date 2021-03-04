Большая часть украинцев считают недопустимым секс после первого свидания. При этом в уже сложившихся парах инициативу в интимной близости мужчины и женщины разделили пополам, но чаще инициатором секса становится мужчина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, 27-28 февраля социологи провели опрос среди 150 украинцев от 18 лет и старше методом телефонного интервью. В исследовании участвовали жители всех регионов страны, кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и оккупированного Крыма.

"Инициативу в сексуальных отношениях респонденты чаще разделяли между двумя полами (49%). Несмотря на это, 40% отметили, что чаще секс инициирует мужчина, только 6% - женщина. Следует отметить, что в этих представлениях реализован стереотип об активной роли мужчины и пассивной роли женщины в целом, а не только в сексуальной сфере", - отметили социологи.

В то же время после первого свидания возможность заняться сексом допускает только 5% опрошенных, при этом 44% считают, что все зависит обстоятельств, а 50% ответили, что интимная близость в таком случае недопустима. В то же время большая часть респондентов (56%) считают, приглашать на свидание должен мужчина и только 1% думает, что приглашать должна женщина, остальные респонденты ответили, что все зависит от обстоятельств. Среди опрошенных 79% ответили что счет в ресторане на первом свидании должен оплатит мужчина и только 18% допустили, что оплату можно разделить.

Напомним, папа Римский назвал секс и еду "божественным удовольствием".

Также сообщалось, что в Дании запустили приложение, в котором можно дать официальное согласие на секс на ближайшие сутки.