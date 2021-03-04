Попавший в зерно яд против грызунов убил птиц в заповеднике "Аскания-Нова".

К такому выводу пришли в Госпотребслужбе после проведенных исследований, сообщается на сайте ведомства.

"В образцах патологоанатомического материала, отобранного от погибшей птицы, выявлен бродифакум. Это антикоагулянт из группы кумаринов, что применяется как яд против всех видов грызунов.

Обнаруженные концентрации является токсикологически значимыми для различных видов птиц и могут указывать на возможность их смертельного отравления", - говорится в сообщении.

Погибших на территории заповедника птиц исследовали в Научном Центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя. Также были изучены образцы воды, кормовой смеси и зерна, отобранного на полях вблизи заповедника.

Яд бродифакум обнаружили в образцах зерна. В пробах воды из прудов Глиняный, Внешний, Внутренний, Круглый и пробе кормовой смеси бродифакума не выявлено.

Напомним, с 23 февраля по 2 марта в Херсонской области на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" погибли 613 птиц, в том числе занесенные в Красную книгу Украины.

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