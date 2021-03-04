Большая часть украинцев будут праздновать восьмое марта. Фото: pixabay

Большая часть украинцев будут праздновать Международный женский день, отмечаемый восьмого марта, при этом более значителен этот праздник для тех, кто находится в браке. Однако в течение последних девяти лет количество празднующих этот день становится меньше.

Об этом свидетельствуют результат опроса проведенного группой "Рейтинг".

Социологи методом телефонного опросили 1500 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и оккупированного Крыма. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.  Опрос проводился 27-28 февраля.

Согласно данным исследования, 68% респондентов будут праздновать 8 марта, а 29% не станут отмечать праздник. При этом более значимый этот день для женатых людей. Также оказалось, что жители Южных и Восточных регионов Украины в большинстве своем (75-77%) собираются отметить праздник, в то время как в западной части страны праздновать 8 марта не будет 40% опрошенных. 

 

Будут ли украинцы праздновать восьмое марта. Скриншот ratinggroup

Будут ли украинцы праздновать восьмое марта. Скриншот ratinggroup

Напомним, идеи подарков на восьмое марта для разного бюджета собрала "Страна".

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