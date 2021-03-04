Европейский союз продлил санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и шести лиц из его окружения до 6 марта 2022 года. Также ЕС продлил действие ограничений в отношении одного лица до 6 сентября 2021 года, а еще двух исключил из санкционного списка.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета от 4 марта.

"Сегодня Совет постановил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов, направленное против 7 лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а в отношении двух не продлены", - говорится в сообщении.

Правовые акты, свидетельствующие о продлении санкций, будут опубликованы в Официальном вестнике ЕС в пятницу, 5 марта.

Напомним, в среду, 3 марта, послы Евросоюза одобрили продление санкций против Януковича и его окружения, однако из санкционного списка исключены были бывший и.о. премьер-министра, экс-глава НБУ Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрий Табачник.

Ранее мы писали о том, что ЕС снял санкции в отношении бывшего премьер-министр Николая Азарова.