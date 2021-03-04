В Николаевской облгосадминистрации планируют поднять над Николаевом огромный флаг Украины с высотой шпиля в 72 метра. На это из бюджета собираются потратить 14 миллионов гривен, сообщают "НикВести".

В проекте решения Николаевского областного совета о перераспределении бюджета области на 2021 год стела с государственным флагом именуется объектом монументального искусства, который планируют установить в парке "Юных героев»" в Заводском районе Николаева.

Общая стоимость работ по реконструкции и установке флага составляет 14 миллионов гривен, депутатам предложено выделить из бюджета области 5 миллионов гривен.

При этом, николаевский губернатор заявлял о планах привлечь на эти цели финансирование из государственного бюджета Украины.

Гигантский флаг в Николаеве установят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство". На это обратил внимание местный журналист Олег Деренюга. По его словам, для установки флага планируют привлечь деньги не только из областного бюджета, но и из городского.

"Увидев эту сумму (14 млн - Ред.), многие в соцсетях задаются вопросом, кто придумал именно так потратить деньги и кто решил, что это своевременно. Ответ содержится в пояснительной записке к проекту решения Николаевского облсовета: "Метою проекту є забезпечення реалізації Програми Президента Велике Будівництво та пункту протокольного рішення за результатами наради під головуванням Заступника керівника ОП К.Тимошенка", - говорится в посте журналиста.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ковеле собрались приравнять красно-черный флаг ОУН к государственному.

Также мы сообщали, что непогода вынудила власти столицы приспустить самый большой государственный флаг в Украине.