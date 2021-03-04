Большая часть украинцев, которые живут в семье или паре, считают что приготовление еды и работа по дому - это "женские обязанности". При этом за последние пять лет уменьшилось количество пар, в которых бытом занимается только женщина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи опросили 1500 украинцев от 18 лет и старше, исследование проводилось методом телефонного интервью. В соцопросе участвовали жители всех регионов страны, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и оккупированного Крыма.

Опрашивая респондентов, которые живут в семье или паре, социологи выяснили, что 64% украинцев считают, что готовить еду должна женщина, при этом 56% думают, что женщина должна заниматься всем домашними делами. В то же время 30-40% респондентов ответили, что бытовые дела в паре разделены между обоими полами. Однако в 25% случаев готовит, а в 19% занимается всеми домашними обязанностями в семье только женщина. И только в 2-3% эти обязанности лежат на мужчине.

Практически в половине семей распределением бюджета и планированием отдыха занимаются оба партнера, но почти треть респондентов отметили, что эти вопросы чаще решают женщины. И только в 10-16% за распределение семейного бюджета и организацию отдыха отвечает мужчина.

Среди респондентов у 63% дела в паре решаются совместно, 21% отметили, что глава семьи - мужчина, а 14% сказали, что руководит в паре женщина. При этом примерно в 65% случаев в семье мужчина зарабатывает больше женщины, в 20% оба партнера зарабатывают на равных и только в 13% семей больший доход у женщины.

"За последние пять лет постепенно уменьшается количество тех, кто говорит, что в их паре женщина чаще готовит еду и воспитывает детей. В то же время растет число тех, кто говорит, что председательство в семье - это общее дело обоих. Зато по сравнению с 2015 годом возросло количество тех, кто утверждает, что больше зарабатывает мужчина, в прошлом году наблюдалась обратная тенденция. Домашние дела благодаря развитию технологии и бытовых сервисов требуют с каждым годом все меньше времени, а новая норма маскулинности предусматривает, что отец больше включен в процесс воспитания, а не только является "экономическим" придатком в семье", - отметили социологи.

Напомним, в Украине во время карантина женщины чаще готовили и смотрели новости.

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