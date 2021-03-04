По состоянию на февраль, больше 45% украинцев считают, что выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе соответствует интересам Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля среди 3017 человек на территориях страны, подконтрольных Киеву.

45,3% опрошенных украинцев считают, что выполнение Минских соглашений соответствует интересам Украины, с ними не соглашаются всего 28,7% респондентов (в 1,6 раз меньше, чем сторонников - Ред.). Вариант "трудно ответить/отказ" выбрали 26% опрошенных.

Для сравнения, в январе процентная доля тех, кто считает, что выполнение Минских соглашений должно входить в интересы украинских властей, составляла 49,9%, в декабре 2020 года - 43%, в ноябре - 48,2%, в сентябре - 47,6%, в августе - 46,3%, в июле - 46,4% и в июне - 45,4%. Таким образом, в феврале этот показатель вернулся к уровню, зафиксированному в начале лета прошлого года.

Противоположного мнения придерживались в январе - 27,9% респондентов, в декабре 2020 года - 24,3%, в ноябре - 27,1%, в сентябре - 25,4%, в августе - 24,7%, в июле - 24,2% и в июне - 23,5%. Социологические данные свидетельствуют о росте этого показателя до самого высокого значения за прошедшие 9 месяцев.

Напомним, в начале февраля на линии фронта на Донбассе началось обострение.

Тем временем накануне шестилетия подписания Минских соглашений, по инициативе России было организовано заседание Совета безопасности ООН. Во время заседания спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что дискуссии по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик.

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что полное внедрение Минских соглашений является серьезным инструментом для установления мира в Украине.

Ранее "Страна" приводила полный текст минских соглашений.