На всей территории Украине должно действовать киевское время и никакого местного времени не будет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 4 марта, во время пресс-конференции.

По его словам, местные общины получат рекомендации по графикам работы и могут регулировать на местах то, когда будет начинаться рабочий день, что поможет избежать разницы в световом дне в регионах.

"На территории всей Украины должно быть киевское время. Никакого местного времени не предвидится", - добавил премьер.

По его словам, введение единого времени позволит снять стресс с людей.

"Ни экономии, ни потерь, но стресс для людей будет снят. Надеюсь, что с этой весны будет снято и время останется таким, каким сейчас есть", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в Верховной Раде поддержали отмену перевода часов с зимнего на летнее время. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 277 нардепов.

Если законопроект поддержат в Раде до 25 марта, то 28-го стрелки часов на летнее время переводиться уже не будут. Если нет - Украина еще два раза переведет часы, но 25 октября - в последний раз.

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему в Раде хотят отменить сезонный перевод стрелок и когда это произойдет. Также мы публиковали время летних закатов и рассветов при зимнем времени.