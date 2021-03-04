Голосовые и видеозвонки в мессенджере WhatsApp теперь доступны не только в мобильном приложении, но и на настольном компьютере. Новая функция позволяет совершать такие звонки в настольной версии приложения для операционных систем Windows и Mac.

Об этом пишет Engadget.

Общаться по видеосвязи раньше могли только те, кто использовал мобильную версию WhatsApp и некоторые пользователи, тестировавшие бета-версию на компьютере. Разработчики приложения сообщили, что в течение последнего года увеличилось количество людей, которые использует мессенджер для звонков.

"Поскольку так много людей по-прежнему живут отдельно от своих близких и приспосабливаются к новым способам работы, мы хотим, чтобы общение в WhatsApp было максимально приближенным к личному, независимо от того, где вы находитесь в мире и какие технологии вы используете", - сказали в компании.

На данный момент для пользователей настольной версии WhatsApp доступны только индивидуальные голосовые и видеозвонки, но в скором времени разработчики обещают добавить в настольную версию и функции поддержки групповых видео и аудиочатов.

Напомним, WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. Аккаунты тех, кто не согласится с таким соглашением, будут удалены.

Также сообщалось, что WhatsApp теперь требует биометрическую аутентификацию для настольной версии приложения. После подтверждения личности нужно отсканировать QR-код с помощью телефона.