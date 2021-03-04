В ходе заседания в четверг, 4 марта, Верховная Рада приняла в первом и втором чтении законопроект №3630, который обяжет иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз.

Законопроект за основу поддержали 323 нардепа, в целом - 320.

Документ разработало Министерство иностранных дел. Посте вступления закона в силу для иностранцев и лиц без гражданства станет обязательной подача биометрических данных во время оформления виз. Отказ подать свои биометрические данные стает основанием для отказа в предоставлении визы.

Напомним, на сегодняшнем заседании Верховная Рада отказалать поддерживать легализацию короткоствольного оружия.

Также мы писали о том, что Верховная Рада 4 марта узаконила статус госслужащих для глав городских администраций.