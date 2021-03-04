Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе" пошутил про здание в Ленинградской области, похожее на дворец. Российский лидер попросил "не переписывать" объект на него, как это произошло в расследовании оппозиционера Алексея Навального, в котором тот рассказал о "дворце Путина" под Геленджиком.

Видео общения с активисткой обнародовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Девушка по видеосвязи рассказала Путину, что находится в двух километрах от поселка Стрельна, где расположен "Дворец конгрессов" Управления делами президента. При этом она обращалась к российскому лидеру на фоне здания, которое, по его мнению, выглядит как дворец.

"Выглядит как еще один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте", - пошутил Путин.

Напомним, 19 января, через несколько дней после задержания российского оппозиционера Алексея Навального в Москве, его команда опубликовала расследование о "дворце Путина" под Геленджиком, который российскому президенту якобы построили его давние политические соратники.

В Кремле отрицают, что Путин имеет какое-либо отношение к объекту, площадь которого составляет десятки тысяч квадратных метров.

Позже российский бизнесмен-миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что он является владельцем роскошного дворца в Геленджике.

2 февраля Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам колонии по делу компании "Ив Роше". В тюрьме, с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, оппозиционер проведет более двух лет.