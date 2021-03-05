К чему снится покойник? И почему чаще всего это происходит весной?

С такими вопросами в редакцию "Страны" обращаются наши постоянными читатели, которые следят за новостями астрологии и истории праздников.

Есть минимум три точки зрения - Церкви, народная и физиологическая. Разберем их по порядку.

Церковь считает, что усопшие снятся лишь потому, что просят организовать помин их души. Нередко они приходят в канун своего или вашего дня рождения, важных православных праздников. Считается, что в эти периоды граница между нашим и потусторонним миром утончается, поэтому умерший и может "выходить на связь".

Если в последние дни вам снились ушедшие в мир иной, то в данной логике рассуждения это неудивительно. Ведь уже завтра, 6 марта, отмечается Вселенская (мясопустная) родительская суббота.

Священники рекомендуют посетить службу, поставить свечи за упокой. Можно заехать на кладбище и оставить там лампадку, прочитать молитву дома, организовать скромный семейный поминальный обед.

Весной - самое больше число поминальных дней (родительских суббот) в году. Не исключено, что именно в связи с этим умершие и снятся чаще.

По народным приметам, которые из поколения в поколение передавали наши предки, умерший снится к кардинальной перемене погоды: из солнца - в дождь, из тепла - в холод, и другое.

Март, апрель и май - самые капризные месяцы года. Поэтому и по этой версии сновидения об усопших объяснимы.

Третья гипотеза связана с нашим мозгом. Если человек эмоционально думает о ком-то, в том числе об умершем, это откладывается на подсознательном уровне. И ночью проявляется в виде снов.

Так или иначе, если вам приснился усопший, вспомните его добрым словом, зажгите свечу или отнесите соседям конфеты - за помин души раба Божьего.