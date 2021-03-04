Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик Шумахер и российский гонщик Никита Мазепин в сезоне Ф-1 2021 года будут выступать в болиде, раскрашенном в цвета российского триколора, сообщает Daily-motor.

Раскрашенная в цвета российского флага ливрея автомобиля VF-21 удивила не многих, поскольку титульным спонсором американского коллектива стала российская компания "Уралкалий", которую возглавляет отец Никиты - Дмитрий Мазепин.

В Haas F1 подтвердили, что расцветка новой машины команды была согласована с Международной автомобильной федерацией (FIA).

К слову, в этом году Никита Мазепин, как и другие российские спортсмены, будет выступать под нейтральным флагом.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сочи приостановили гонку "Формула-2" из-за аварии болидов.

Также мы сообщали, что семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заразился коронавируом.