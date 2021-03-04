В Украине полиция продолжает фиксировать участившиеся случаи суицида среди подростков и молодежи. В Одессе 18-летний парень выпрыгнул с балкона 15-го этажа, на Закарпатье повесилась 13-летняя школьница.

В четверг, 4 марта, на улице Академика Заболотного в Суворовском районе Одессы 18-летний молодой человек на глазах у местных жителей выпрыгнул с балкона общего пользования, расположенного на 15-м этаже одной из многоэтажек, сообщает пресс-служба полиции региона.

Погибший - уроженец Арцизского района Одесской области. Обстоятельства, при которых юноша прыгнул с многоэтажки, устанавливаются.

Второй случай произошел в селе Фанчиково Виноградовского района Закарпатской области. Там повесилась 13-летняя девочка, сообщает Укринформ. Правоохранители опрашивают родных и друзей девочки, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

В обоих случаях полиция ведет расследование по статье об умышленном убийстве с пометкой самоубийство (ч.1 ст.115 УК Украины).

Напомним, "Страна" писала о том, как под Полтавой две 14-летние школьницы вскрыли себе вены.

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