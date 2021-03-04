Государственная пограничная служба Украины запретила российской фотомодели, актрисе и певице Елене Галицыной въезд в страну на 3 года из-за посещения ею аннексированного Крыма.

По данным ведомства, гражданка России 1971 года рождения прилетела в аэропорт "Борисполь" в среду, 3 марта, вечером из Минска. Свой визит в Украину она объяснила личными причинами.

Пограничникам удалось выяснить, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, не придерживаясь порядка въезда-выезда на территорию аннексированного Крыма.

"Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров, где находилась с целью отдыха. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала и на автомобиле через Керченский мост и авиарейсом", - говорится в сообщении.

Из-за нарушений закона женщина не смогла пересечь границу с Украиной, пограничники запретили ей въезд в страну на 3 года. После этого она вернулась в Минск.

Госпогранслужба не наывает имени нарушительницы, однако по данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о российской модели и актрисе Елене Галицыной.

Видео: YouTube/ Госпогранслужба

Напомним, ранее в Украину не пустили российскую актрису театра и кино Розу Хайруллину. Она прилетела в Киев из Минска, но ее из-за незаконных поездок в аннексированный Крым развернули в обратном направлении. Также Хайруллиной запретили въезд в страну на три года.

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