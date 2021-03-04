Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры конкурсная комиссия планирует избрать в мае 2021 года. Об этом на брифинге сообщил председатель комиссии по проведению конкурса Екатерина Коваль.



"Наша задача - выбрать профессионального управленца - руководителя САП, а также избрать заместителя руководителя и начальника отдела. Для нас важно, чтобы у кандидатов и общества было доверие к членам и составу комиссии, процессу отбора, доверие к результату конкурса. Мы делаем все возможное, чтобы заслужить это доверие, обеспечивая максимальную объективность комиссии и сбалансированность при принятии решений", - подчеркнула глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль.

Глава комиссии уточнила, что к конкурсу пока допустили 128 кандидатов из 169 заявителей, но несколько претендентов обжаловали свой недопуск, поэтому окончательное количество претендентов может быть другим.

Среди основных оснований недопуска - существование предусмотренных законом ограничений для назначения лица на соответствующую должность или непредоставлении всех необходимых документов. На данный момент обжаловано 13 таких решений комиссии.

"Оптимистический прогноз - в этом году в мае начнут работу руководитель САП, его заместитель и руководитель отдела", - добавила Коваль.

Кандидатов проверяли на знание законодательства, общие способности и навыки, они проходили детектор лжи, было собеседование по добродетели и профессиональной компетентности, претенденты выполняли также практические задачи.

Напомним, что еще в начале октября на саммите Украина-ЕС президент Украины Владимир Зеленский дал Боррелю обещание, что новый глава будет избран в ближайшие месяцы.

Ранее "Страна" сообщала, почему глава САП Холодницкий в августе 2020-го досрочно ушел в отставку и кто его может заменить. Так, должен быть объявлен новый конкурс, к которому уже приковано большое внимание Запада.

Сейчас обязанности главы исполняет САП Максим Грищук, против которого открыли уголовное дело за "пидозру" Татарову.