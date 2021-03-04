Большая часть населения Украины считают повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые подорожали с 1 января 2021 года, необоснованным. Более половины украинцев при этом придерживаются мнения, что правительство должно быть отправлено в отставку из-за поднятия тарифов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", проведенные 19-28 февраля.

Так, среди опрошенных социологами украинцев, 86,4% респондентов считают поднятие тарифов необоснованным, и только 7,5% думают, что подорожание было обусловлено текущей экономической ситуацией. 6,1% затруднились ответить на вопрос, обосновано ли поднятие тарифов.

В то же время 60,8% опрошенных считают, что правительство Украины под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля должно быть отправлено в отставку из-за поднятия цен на жилищно-коммунальные услуги. Ответить на вопрос о том, стоит ли отправлять Кабинет министров в отставку затруднились 16,4% опрошенных, и только 22,8 считают, что в отставку Дениса Шмыгаля отправлять не нужно.

Напомним, согласно соцопросу, именно высокие тарифы ЖКХ большинство украинцев считают главной проблемой в стране.

Также сообщалось, что Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о своей отставке.