Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Альтернативный проект закона №4335-1 также не набрал необходимого количества голосов.

За законопроект №4335 проголосовали всего 88 нардепов, а за альтернативный - 78 парламентариев из необходимых 226.

В законопроекте №4335 устанавливались группы гражданского оружия, вводилось свидетельство собственника оружия и технический паспорт на каждую единицу оружия. Определялись условия, которым должен соответствовать желающий стать собственником оружия, водилось обязательное страхование ответственности владельцев.

Предполагалось создать единый реестр гражданского оружия, определялись виды огнестрельного оружия, запрещенные в гражданском обороте.

Также парламентарии не поддержали решение отправить эти два законопроекта на доработку.

Напомним, 20 января Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроекту по легализации владения огнестрельным оружием.

Проект закона №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему" предусматривает создание специального Реестра владельцев оружия, вести который будет Министерство внутренних дел. Вся информация о наличии и приобретении оружия будет храниться в реестре 30 лет. И будет иметь частично ограниченный доступ. Проект также регулирует права граждан на владение оружием. Ранее "Страна" разобралась детально в этом законопроекте.

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