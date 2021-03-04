В Раду проходят четыре партии. Разрыв между "слугами" и ОПЗЖ 0,6% - опрос
В случае, если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее время, в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность" и "Батькивщина". При этом разрыв между "слугами" и ОПЗЖ составил бы 0,6%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Социальный мониторинг 19-28 февраля.
Социологи опросили 3 017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
В Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слуга народа" - 21,9% поддержки среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с голосом,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 21,3%,
- "Европейская солидарность" - 15%,
- "Батькивщина" - 11,3%.
Не прошли бы в Раду:
- "Сила и честь" - 4,9% поддержки среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с голосом,
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,1%,
- Радикальная партия Ляшко - 3,5%,
- Партия Шария - 3,2%,
- "Гражданская позиция" - 2,8%,
- ВО "Свобода" - 2,2%,
- "Голос" - 1,7%,
- "За будущее" - 1,1%.
Остальные партии набрали бы меньше 1% голосов. 11% респондентов ответили, что не собираются участвовать в голосовании, 3,4% опрошенных испортили бы бюллетень.
По данным социологов, если бы голоса распределились таким образом, то "слуги народа" получили бы 143 мандата, ОПЗЖ - 132, Евросолидарность - 100, а "Батькивщина" - 75.
Напомним, ранее социологи выяснили, что почти 60% украинцев не поддерживают повторное выдвижение Зеленского на выборах.
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