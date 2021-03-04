В случае, если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее время, в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность" и "Батькивщина". При этом разрыв между "слугами" и ОПЗЖ составил бы 0,6%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Социальный мониторинг 19-28 февраля.

Социологи опросили 3 017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

В Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - 21,9% поддержки среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с голосом,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 21,3%,

"Европейская солидарность" - 15%,

"Батькивщина" - 11,3%.

Не прошли бы в Раду:

"Сила и честь" - 4,9% поддержки среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с голосом,

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,1%,

Радикальная партия Ляшко - 3,5%,

Партия Шария - 3,2%,

"Гражданская позиция" - 2,8%,

ВО "Свобода" - 2,2%,

"Голос" - 1,7%,

"За будущее" - 1,1%.

Остальные партии набрали бы меньше 1% голосов. 11% респондентов ответили, что не собираются участвовать в голосовании, 3,4% опрошенных испортили бы бюллетень.

По данным социологов, если бы голоса распределились таким образом, то "слуги народа" получили бы 143 мандата, ОПЗЖ - 132, Евросолидарность - 100, а "Батькивщина" - 75.

Напомним, ранее социологи выяснили, что почти 60% украинцев не поддерживают повторное выдвижение Зеленского на выборах.

Также мы писали о том, что более 15% украинцев считают, что Бойко лучше других справился бы с должностью премьера.