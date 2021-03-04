После вакцинации от коронавируса индийским препаратом CoviShield в Украине было выявлено более 100 случаев побочных эффектов.

Об этом в четверг, 4 марта, в своем Facebook cообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", - написал нардеп.

Он напомнил, что за последние сутки от коронавируса вакцинировались 2680 человек. Меньше всего - в Закарпатской области - всего 30 человек, больше всего - в Днепропетровской - 350. За неделю вакцину получили почти 10 000 украинцев.

"Задействовано 45 мобильных бригад по иммунизации. Вакцина безопасна - и это хорошо. Но почему так медленно продвигается процесс прививки? Нам анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складам. В чем проблема?" - задается вопросом Радуцкий.

Ранее "Страна" сообщала, что индийская вакцина CoviShield, которой прививают украинцев, была зарегистрирована без сертификации. Для популяризации вакцинации в Украине препарат уже получил президент Владимир Зеленский, глава Минздрава Максим Степанов и другие чиновники.

Также в своем материале мы подробно разбирались, какие есть вопросы к индийской вакцине CoviShield, которой начали прививать украинцев.