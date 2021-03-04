Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже к 2025 году Украина планирует полностью обеспечить свои внутренние потребности газом собственной добычи.

Об этом премьер сказал в ходе пресс-конференции, посвященной первому году работе Кабмина в четверг, 4 марта.

"Мы рассчитываем, что 2024-2025 годы, благодаря открытию новых месторождений, дадут возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины, как для населения, так и для производственных потребителей газа внутренней добычей", - сказал Шмыгаль.

Кроме того он отметил, что крайний срок, к которому планируется полностью перекрыть потребность Украины в газе - это 2025 год. И рассказал, что в газовую отрасль инвестиции в ближайшие 2-3 года составят 10 млрд грн.

Напомним, Шмыгаль назвал рост тарифов на газ "естественным процессом" на любом рынке.

Также "Страна" подробно разбиралась, как изменятся цены на газ в Украине с 1 апреля .