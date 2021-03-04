Верховная рада приняла за основу закон, который предусматривает статус госслужащего для глав городских администраций. В четверг, 4 марта, за законопроект №4298 проголосовали 229 депутатов, говорится на сайте парламента.

Этот документ излагает закон "О местных государственных администрациях" в новой редакции.

Полномочия и задачи местных государственных администраций четко распределены в пределах трех ключевых направлений:

координация территориальных органов (подразделений) центральных органов исполнительной власти;

обеспечение законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

выполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления (до внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины).

В документе прописано, что главы МГА с 1 января 2022 года становятся государственными служащими, на которых распространяются все запреты, ограничения, а также права и обязанности, предусмотренные ЗУ "О государственной службе".

Вводится принцип ротации, который предусматривает, что полномочия председателей РГА прекращаются по истечении трехлетнего срока их деятельности в пределах одного района, с возможностью дальнейшего перевода (ротации) в другую административно-территориальную единицу Украины. Также формируется кадровый резерв глав местных госадминистраций.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада провалила голосование за законы о легализации игорного бизнеса.

Также мы сообщали, что в Раду в ближайшее время внесут законопроект о национализации "Мотор Сичи".