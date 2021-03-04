Мэр "красного" Ивано-Франковска сделал прививку от коронавируса. Видео
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в четверг, 4 марта, сделал прививку от коронавируса. Ему ввели "остаточную дозу" индийской вакцины Covishield.
Об этом Марцинкив сообщил в Facebook.
Прививку мэру Ивано-Франквоска сделали в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска. Перед вакцинацией Марцинкив подписал согласие, также ему измерили температуру.
Городской глава порекомендовал всем вакцинироваться и заявил, что вакцинация является одним из самых эффективных методов борьбы с пандемией.
"Надеюсь, что вакцины будет в достаточном количестве, и мы действительно придем с вакцинацией к решению тех проблем, которые у нас есть", - сказал Марцинкив.
Напомним, что Ивано-Франковская область вместе с Черновецкой и Житомирской областями входит в перечень "красных" от коронавируса зон.
Напомним, на сегодня в Украине прививку от коронавируса получили уже более 9,5 тысяч человек.
Также мы писали о том, что в Украине туристам хотят разрешить вакцинироваться от Covid-19 вне очереди в платных клиниках.