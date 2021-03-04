Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в четверг, 4 марта, сделал прививку от коронавируса. Ему ввели "остаточную дозу" индийской вакцины Covishield.

Об этом Марцинкив сообщил в Facebook.

Прививку мэру Ивано-Франквоска сделали в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска. Перед вакцинацией Марцинкив подписал согласие, также ему измерили температуру.

Городской глава порекомендовал всем вакцинироваться и заявил, что вакцинация является одним из самых эффективных методов борьбы с пандемией.

"Надеюсь, что вакцины будет в достаточном количестве, и мы действительно придем с вакцинацией к решению тех проблем, которые у нас есть", - сказал Марцинкив.

Напомним, что Ивано-Франковская область вместе с Черновецкой и Житомирской областями входит в перечень "красных" от коронавируса зон.

Напомним, на сегодня в Украине прививку от коронавируса получили уже более 9,5 тысяч человек.

Также мы писали о том, что в Украине туристам хотят разрешить вакцинироваться от Covid-19 вне очереди в платных клиниках.