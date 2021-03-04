Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что производитель российской вакцины от Covid-19 "Спутник V" готов отменить все контракты на поставку в страну двух миллионов доз вакцины. Это связано с тем, что покупка препарата из РФ вызвала угрозу распада правительства.

Об этом премьер написал на своей странице в Facebook в четверг, 4 марта.

Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством российской вакцины. В связи с этим, по словам Матовича, производитель готов отменить все контракты. Премьер попросил партнеров по коалиции быстро объявить свое решение.

"Вчера поздно вечером я получил официальное предложение от производителя вакцины "Спутник V", что в ситуации, когда их вакцину в Словакии так ненавидят, что партнерам по коалиции угрожает распад правительства, они готовы отменить весь контракт на предоставление двух млн доз вакцин сегодня... без каких-либо санкций против Словакии", - заявил Матович.

Напомним, 20 февраля стало известно, что Словакия готовится купить "Спутник V", а 1 марта Игорь Матович подтвердил эту информацию. Поставки в размере около двух миллионов доз ожидали в Словакии к июню.

Премьер ранее заявлял, что вакцина из РФ "спасет тысячи жизней". Также говорил, что с помощью российского препарата страна может ускорить темпы вакцинации в ближайшие месяцы более чем на 40%.

Между тем, вчера, 3 марта, Матович неудачно пошутил, что вызвало большой скандал. Он заявил, что Словакия обменяла бы российскую вакцину "Спутник V" на обещание отдать РФ Закарпатскую Украину. Сегодня он извинился перед Украиной за свою шутку.