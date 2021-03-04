Сегодня украинские власти уже открытым текстом говорят, что в стране поднимается третья волна заболеваемости коронавирусом. А премьер Денис Шмыгаль признал, что Украину может ожидать новый локдаун.

При этом прозвучал достаточно апокалиптический пассаж о том, что даже приехавшая в страну вакцина проблемы не решит. О чем, кстати, много раз писала и "Страна".

Разбирались в том, что происходит с ковидом в Украине и почему замаячил призрак нового - уже третьего по счету - локдауна.

Грозят локдауном. Что говорят власти о третьей волне

Сегодня, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине.

"Мы видим каждый день рост количества заболевших. Надо констатировать, к сожалению, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Скорее всего, придется возвращаться к модели локдауна, которая уже была в Украине. Хотя мне бы очень не хотелось. Общество, бизнес, правительство истощено ограничениями. Вакцина - это свет в конце тоннеля. Но вы видите, какой дефицит вакцин в мире, и сам процесс вакцинации займёт полтора-два года", - сказал премьер.

По его словам, возможно, будет и четвёртая волна, и пятая. "Нужно соблюдать ограничения. Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином, но если мы увидим нагрузку на медицинскую систему, у нас не будет другого выхода. Кроме как ввести жесткий локдаун", - заявил премьер на пресс-конференции.

3 марта глава МОЗ Максим Степанов говорил, что Украина подготовилась к третьей волне пандемии.

"Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - сказал министр.

Чиновник озвучил цифры, с которыми страна подходит к третье волне:

привлекли 131 500 врачей,

перепрофилировали 542 медицинских учреждения,

увеличили количество койкомест до 69 500 коек, из которых обеспечена кислородом 59 471 кровать,

"в строю" находится 6 142 аппарата искусственной вентиляции легких, которые задействованы, в том числе, для лечения больных ковидом.

С чем может быть связана новая волна?

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, что в стране зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса. Очаг обнаружили в Ивано-Франковской области.

В образцах материала двух пациентов нашли мутацию в S-белке в положении 501-N501Y. Голубовская отметила, что это изменение присутствует в "британском", "южноафриканском", "бразильском" вариантах коронавируса.

Инфекционист добавила, что в последнее время в Украине стали фиксировать больше тяжелых больных, отделения интенсивной терапии переполнены. "Боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных", — сделала прогноз Голубовская.

Информацию о новых штаммах подтвердил сегодня и главный санврач Виктор Ляшко. На брифинге в Киеве он заявил, что двое заболевших ивано-франковцев инфицированы британским штаммом. Чиновник заверил, что вакцина, которой сейчас прививают украинцев, способна ему противостоять.

Правда, тут есть иное мнение. В "АстраЗенеке", по чьей формуле сделан "Ковишилд", уже признавали, что их вакцина против новых мутаций дает очень низкую эффективность. И поэтому ее будут дорабатывать.

Возможно, именно в силу этих обстоятельств премьер Шмыгаль заявил сегодня: "Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет".

Третья или вторая волна?

Две главных проблемы со статистикой за последние дни - это резкий рост госпитализаций (свыше трех тысяч в сутки) и смертей (подбирается к двумстам в день).

Данные показатели растут главным образом за счет "красных" регионов - Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областей. Но в целом ухудшение так или иначе проходит во всех регионах.

Также заметно, что стали делать больше ПЦР-тестов. Что обычно вызывает и рост негативных показателей. Впрочем, заметно, что и позитивность этих тестов возрастает и подбирается к 30 процентам.

Ну, и наконец последняя цифра по заболевшим - более 10 тысяч за сутки. Такой показатель в Украине впервые за два месяца - последний раз схожие цифры фиксировались в конце декабря.

Если взглянуть на график заболеваемости, растянутый во времени, то мы действительно увидим новую волну заболевания.

Только непонятно, почему Шмыгаль и другие называют ее "третьей". По рисунку ниже видно, что эта волна - вторая по счету.

Первая волна закончилась в середине ноября и пошла на спад после введения "локдауна выходного дня". Вторая волна стартовала во второй половине февраля.

Каковы причины новой волны?

"Страна" уже анализировала, почему заболеваемость пошла вверх. Тут могли наложиться три основных фактора.

1. Профанация с локдауном в январе. Он практически не соблюдался в западных регионах, которые теперь становятся эпицентром новой волны коронавируса.

2. Появление в Украине новых штаммов заболевания, которые инфицируют сильнее. В частности, британского, которые не так давно вызвал резкий скачок в некоторых странах Европы.

3. Еще одна вероятная причина может быть связана с поступившей в страну вакциной от коронавируса "Ковишилд", которой многие не хотят прививаться. Темпы вакцинации очень медленные. Поэтому не исключено, что власти стали делать больше тестов и нагнетать ситуацию, чтобы украинцы согласились колоть себе индийский препарат, сделанный по лицензии британской "АстраЗенеки".

От этого, судя по всему, зависят будущие поставки в Украину этой вакцины. Их лоббируют международные структуры, которые и производили для Украины эту закупку. Причем на максимально непрозрачных для общества условиях: цену не раскрывают, как и другие подробности контракта.

Но уже сейчас понятно, что если вакцинация "Ковишилдом" провалится, и его придется утилизировать, то больше этот препарат закупать не станут. Что, судя по всему, в планы международных партнеров Украины не входит (это видно и по активности ЛОМов, которых принято относить к "соросятам" - они яростно отстаивают эффективность "Ковишилда" и призывают им прививаться).

При этом важно понимать, что заболеваемость действительно растет. Рост идет не только в Украине, но и у практически всех соседей Украины, кроме России и Беларуси.

Поэтому есть объективная перспектива уже третьего локдауна по всей в Украине - если число "красных" регионов начнет быстро увеличиваться.