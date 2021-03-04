Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" приступает к достройке проекта в Дании
Укладка трубопровода "Северный поток-2" в водах Дании завершится к концу сентября 2021 года. К работам привлекут судно "Академик Черский".
Об этом со ссылкой на Морское управление Дании пишет "РИА Новости".
Сейчас "Академик Черский" направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После этого оно приступит к укладке газопровода в водах Дании, сообщает ТАСС.
Напомним, у Германии есть несколько сценариев по "Северному потоку-2": заморозка работ, оказание помощи Украине и игнорирование санкций.
Также мы писали о том, что украинская разведка назвала дату завершения строительства "Северного потока-2". Речь шла о том, что произойдет это к середине июня текущего года.