Укладка трубопровода "Северный поток-2" в водах Дании завершится к концу сентября 2021 года. К работам привлекут судно "Академик Черский".

Об этом со ссылкой на Морское управление Дании пишет "РИА Новости".

Сейчас "Академик Черский" направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После этого оно приступит к укладке газопровода в водах Дании, сообщает ТАСС.

Напомним, у Германии есть несколько сценариев по "Северному потоку-2": заморозка работ, оказание помощи Украине и игнорирование санкций.

Также мы писали о том, что украинская разведка назвала дату завершения строительства "Северного потока-2". Речь шла о том, что произойдет это к середине июня текущего года.