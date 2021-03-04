Премьер-министр Словакии Игорь Матович наконец извинился за свою вчерашнюю шутку о том, что его страна "обменяла российскую вакцину "Спутник V" на обещание отдать России Закарпатскую Украину".

"Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словаччина - твій друг", - извинился премьер Словакии в Тwitter, написав последние слова своено поста по украински.

Напомним, шутка премьера Словакии прозвучала во время эфира на радио. Мы публиковали соответствующее видео.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на нее заявил, что своими некорректными высказываниями Матович портит дружественные и искренние отношения между Украиной и Словакией.

После чего глава украинского МИД потребовал официальных извинений от словацкого премьера.



