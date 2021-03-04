Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент нет оснований для отмены или переноса промежуточных выборов в мажоритарном округе №87 в Ивано-Франковской области, которые должны пройти 28 марта.

Об этом премьер сказал в ходе пресс-конференции по случаю первого года работы Кабинета министров Украины в четверг, 4 марта.

По словам Шмыгаля эпидемиологи не видят опасности в проведении выборов в регионе.

Напомним, Ивано-Франковская область начиная с 26 февраля находится в "красной зоне" карантина, там действуют жесткие карантинные ограничения. При этом количество пациентов с Covid-19 продолжает расти, из-за переполненности больницы медики размещают заболевших в коридорах.

Кроме того, сегодня в Ивано-Франковской области, впервые в Украине, выявили новый опасный штамм коронавируса. По одному из мнений новая мутация способствует усилению заразности вируса.