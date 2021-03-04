Дубинский создал в Раде объединение "Дубина"
Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский создал в Верховной Раде Украины межфракционное объединение под названием "Дубина - Слуга украинского народа".
Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По данным Гончаренко, в состав созданного объединения вошли:
- Александр Дубинский;
- Алексей Мовчан (СН);
- Сергей Швец (СН);
- Поляков (бывший нардеп СН, сейчас беспартийный);
- Анастасия Ляшенко (СН);
- Андрей Боблях (СН);
- Дмитрий Черный (СН).
Ранее мы рассказывали, что в Раде создали самое большое на сегодняшний день межфракционное объединение под названием "Ценности, достоинство, семья". В него вошли народные депутаты от всех фракций и групп.
Также сообщали о том, что в конце 2019 года сам Гончаренко создал в Раде группу по присоединению Кубани к Украине.
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