В Раде появилось МФО Дубинского. Фото: strana.ua

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский создал в Верховной Раде Украины межфракционное объединение под названием "Дубина - Слуга украинского народа".

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По данным Гончаренко, в состав созданного объединения вошли:

  • Александр Дубинский;
  • Алексей Мовчан (СН);
  • Сергей Швец (СН);
  • Поляков (бывший нардеп СН, сейчас беспартийный);
  • Анастасия Ляшенко (СН);
  • Андрей Боблях (СН);
  • Дмитрий Черный (СН).

Ранее мы рассказывали, что в Раде создали самое большое на сегодняшний день межфракционное объединение под названием "Ценности, достоинство, семья". В него вошли народные депутаты от всех фракций и групп.

Также сообщали о том, что в конце 2019 года сам Гончаренко создал в Раде группу по присоединению Кубани к Украине.

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