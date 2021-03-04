Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский создал в Верховной Раде Украины межфракционное объединение под названием "Дубина - Слуга украинского народа".

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По данным Гончаренко, в состав созданного объединения вошли:

Александр Дубинский;

Алексей Мовчан (СН);

Сергей Швец (СН);

Поляков (бывший нардеп СН, сейчас беспартийный);

Анастасия Ляшенко (СН);

Андрей Боблях (СН);

Дмитрий Черный (СН).

Ранее мы рассказывали, что в Раде создали самое большое на сегодняшний день межфракционное объединение под названием "Ценности, достоинство, семья". В него вошли народные депутаты от всех фракций и групп.

Также сообщали о том, что в конце 2019 года сам Гончаренко создал в Раде группу по присоединению Кубани к Украине.