Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под сценическим именем NK, сменила прическу ради нового клипа на трек "Девочки рулят", который должен выйти в канун 8 марта.

На видео она предстала с ярким макияжем, маникюром и феерической укладкой на голове.

Певица предлагает поклонникам дождаться пятницы, когда она презентует сингл. Песня должна войти в новый альбом исполнительницы, где помимо "Почуття" и "Vibe" будут еще 11 разнообразных песен о глубине и многогранности характера каждой женщины, о женской дружбе, поддержке и любви.

Настя обещает, что в песнях раскроет весь спектр эмоций, которые девушки проживают каждую секунду жизни, а еще певица обещает, что будет много рэповать. "Ведь мы, девочки - такие девочки. Умеем быть одновременно страстными и нежными, спокойными и энергичными, серьёзными и иногда немного капризными. Загадочными и веселыми, чувственными и эффектными. Мы разные и в этом наша сила", - подписала она короткое видео на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Некоторые поклонники восхитились образом своего кумира, другие - раскритиковали поразительные изменения во внешности Каменских. "Ого, сколько волос", "Пеппи длинный чулок", "Куколка ты наша", "Ой какой образ", "Такое", - делятся ее фанаты в комментариях под видео.

Отметим, что Каменских по праву является одной из самых стильных украинских исполнительниц. Она настоящий трендсеттер для подростков - девочки с удовольствием следуют образам певицы, примеряя на себя то ее знаменитые кудряшки, то анималистичный (животный принт) в одежде.

Как сообщала "Страна", Тина Кароль тоже радикально сменила имидж в этом году - в новом клипе на песню "Скандал" она появилась в обтягивающем секси-комбинезоне, с новой прической и откровенной хореографией.

42-летняя Ани Лорак тоже показала новую прическу в клипе на песню "Наполовину". Артистка сделала короткую стрижку с челкой под Мирей Матье, за которую ее также раскритиковала часть фанатов.