Пеппи длинный чулок. Настю Каменских раскритиковали за новую прическу. Фото
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под сценическим именем NK, сменила прическу ради нового клипа на трек "Девочки рулят", который должен выйти в канун 8 марта.
На видео она предстала с ярким макияжем, маникюром и феерической укладкой на голове.
Певица предлагает поклонникам дождаться пятницы, когда она презентует сингл. Песня должна войти в новый альбом исполнительницы, где помимо "Почуття" и "Vibe" будут еще 11 разнообразных песен о глубине и многогранности характера каждой женщины, о женской дружбе, поддержке и любви.
Настя обещает, что в песнях раскроет весь спектр эмоций, которые девушки проживают каждую секунду жизни, а еще певица обещает, что будет много рэповать. "Ведь мы, девочки - такие девочки. Умеем быть одновременно страстными и нежными, спокойными и энергичными, серьёзными и иногда немного капризными. Загадочными и веселыми, чувственными и эффектными. Мы разные и в этом наша сила", - подписала она короткое видео на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Некоторые поклонники восхитились образом своего кумира, другие - раскритиковали поразительные изменения во внешности Каменских. "Ого, сколько волос", "Пеппи длинный чулок", "Куколка ты наша", "Ой какой образ", "Такое", - делятся ее фанаты в комментариях под видео.
Отметим, что Каменских по праву является одной из самых стильных украинских исполнительниц. Она настоящий трендсеттер для подростков - девочки с удовольствием следуют образам певицы, примеряя на себя то ее знаменитые кудряшки, то анималистичный (животный принт) в одежде.
Как сообщала "Страна", Тина Кароль тоже радикально сменила имидж в этом году - в новом клипе на песню "Скандал" она появилась в обтягивающем секси-комбинезоне, с новой прической и откровенной хореографией.
42-летняя Ани Лорак тоже показала новую прическу в клипе на песню "Наполовину". Артистка сделала короткую стрижку с челкой под Мирей Матье, за которую ее также раскритиковала часть фанатов.