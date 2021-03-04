Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что на данный момент все предприятия горнолыжного курорта "Буковель" не нарушают ограничения "красной" зоны карантина, действующие в Ивано-Франковской области. При этом ранее процесс контроля соблюдения карантина на территории курорта был усложнен, в связи с тем, что там работает большое количество предпринимателей.

Об этом в четверг, 4 марта, глава правительства заявил в ответ на вопрос журналиста "Страны" о том, почему курорт продолжает работу вопреки карантину.

"Буковель" - это курорт, там много юридических лиц, много предпринимателей. Предприниматели сами, еще до введения "красной" зоны карантина, вышли с инициативой закрыть часть ресторанов, кафе, отелей. И на сегодняшний день большинство предпринимателей на этом курорте не работает. Это же не одно юридическое лицо, с которым можно провести переговоры и сказать, мол, закройтесь, и ограничить работу. Это было до внедрения "красной" зоны. А сегодня все предприятия "Буковели" работают в соответствии с ограничениями, применяемыми для красной карантинной зоны", - заявил Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции по итогам первого года работы Кабмина.

Напомним, "красная" зона карантина была введена на территории Ивано-Франковской области с 22 февраля в связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса. В то же время, по состоянию на конец февраля, горнолыжный курорт "Буковель" продолжал работать. Там лишь закрыли заведения общепита, оставив еду на вынос, а работу подъемников даже продлили. В то же время, отели в курортном регионе были по-прежнему переполнены.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области больных вынуждены размещать в коридорах больниц. Такая ситуация возникла из-за переполненности медучреждений для пациентов с Covid-19.