Китай сделал анальные мазки на коронавирус обязательными почти для всех прибывающих из-за рубежа. Этот анализ в стране считают более надежным, чем мазки из носа и ротоглотки.

Об этом пишет The Times.

Специальные пункты тестирования установлены в аэропортах Пекина и Шанхая. Отметим, что анальные мазки для выявление коронавируса в Китае начали брать в конце января. Такой процедуре подвергали китайских школьников и учителей, а также некоторых прибывающих в Китай.

Ранее сообщалось, что некоторые американские дипломаты в Китае пожаловались на то, что местные власти вынудили их сдать мазок из анального отверстия на коронавирус.

Недовольство таким методом анализа выразила и Япония. Токио обратился к Пекину с просьбой перестать проводить ректальные тесты на коронавирус для японских граждан, которые въезжают в страну.