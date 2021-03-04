Сегодня, 4 марта, премьер-министр Украины провел в Киеве большую пресс-конференцию посвященную итогам первого года работы его правительства.

В числе прочих, премьер-министр Денис Шмыгаль ответил и на вопрос корреспондента "Страны".

В частности, глава Кабмина Украины прокомментировал активно циркулирующие в политсреде слухи о своей возможной отставке.

"Со мной никаких разговоров об отставке ниоткуда не было, в последнее время тоже. Все остальное... Я просто скажу: не читайте всякие Телеграм-каналы. Там слухи, сплетни... Когда будет официальная информация, мы ее официально же и озвучим", - заявил Денис Шмыгаль.

Видео: КабМін

Ранее "Страна" сообщала, что Шмыгаль хочет внести журналистов и священников в приоритетную группу вакцинации.