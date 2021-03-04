Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №3427 "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола.

"За" соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов в ходе очередного пленарного заседания Рады в четверг, 4 марта.

На данный момент в законе нет прямой нормы, содержащей запрет использовать сексистские изображения или высказывания.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О рекламе" относительно:

определения понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола";

усиления ответственности за нарушение законодательства о рекламе;

усиления защиты прав потребителей рекламы.

Согласно документу, дискриминационная реклама - это реклама, которая содержит использует утверждение и / или изображения, которые являются дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения , места жительства, языковым или другим признакам в отношении лица и / или группы лиц, а также дискредитирующие товары других лиц.

Дискриминационная реклама по признаку пола, как указано в законопроекте - это реклама, которая содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим, и/или о стереотипности роли мужчины и женщины, что ограничивает свободу жизненного выбора человека; унижает достоинство человека по признаку пола.

Такая реклама также демонстрирует насилие по признаку пола; содержит изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Новый закон определяет, что дискриминационная реклама запрещается.

Реализация законопроекта не требует финансовых затрат из государственного бюджета Украины. Ответственность за дискриминационную рекламу несет рекламодатель.

В документе также прописаны штрафы за дискриминационную рекламу. Если рекламу сочтут дискриминационной, то штрафы будут обязаны заплатить не только ее производители, но и заказчики.

За повторную "дискриминацию" заказчикам рекламы назначается штраф, который может достигнуть 30-кратной стоимости распространенной рекламы.

за непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы размер штрафа предлагают увеличить со 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 1700 до 3400 грн);

в случае невозможности установления стоимости рекламы налагается штраф в размере от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5100 до 10200 грн).

Напомним, Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике поддержал указанный законопроект №3427 еще 15 февраля. Тогда сообщалось, что с 2018 года по октябрь 2020 года Госпродпотребслужба выявила 390 случаев распространения рекламы, "нарушающей этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегающей правилами приличия и содержащей утверждения, которые дискриминируют по половому признаку".

Сообщалось, что в 302 случаях авторы рекламы получили штрафы на общую сумму более 3,5 млн грн, из которых 350 тысяч были уплачены добровольно, а остальные штрафы взыскиваются в судебном порядке.

Идея штрафовать за сексизм в рекламе возникла в правящей партии. В январе депутаты "Слуги народа" зарегистрировали сразу два законопроекта, которые вводят наказание за проявление сексизма. Тогда же юристы заявили, что доказать сексизм в суде будет достаточно сложно.