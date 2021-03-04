Министерство здравоохранения Украины не имеет право рассказать о цене вакцины от коронавируса Сovishield из-за подписанного соглашения о неразглашении информации об условиях закупки препарата с британской компанией Crown Agents.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова на брифинге в четверг, 4 марта.

"Обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против Сovid-19. Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - процитировала Шаталова требование к руководителям структурных подразделений МОЗ.

Такие жесткие требования конфиденциальности, по словам замминистра, инициированы производителями вакцин. Нарушения соглашений о неразглашении может грозить не только крупными штрафами, но и расторжением контракта о поставках.

Светлана Шаталова о соглашении о неразглашении - с 01:47

Напомним, в Министерстве финансов "Стране" рассказали, что вакцина CoviShield обошлась Украине почти в полтора миллиарда гривень.

Также сообщалось, что согласно информации журналиста газеты "Наши Гроши" одна доза индийской вакцины обойдется Украине в 135 гривень ($4,8).