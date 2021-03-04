Украинское правительство планирует разрешить гражданам, которым нужно получить прививку от коронавируса для туристических поездок и которые не попадают под первые этапы вакцинации, получить дозу вакцины вне очереди - платно и в коммерческих клиниках.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 4 марта, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер заявил, что граждане смогут получить остатки неиспользованной вакцины, если желающих вакцинироваться на первых этапах будет меньше, чем доступных доз. Тогда эти вакцины правительство может передавать коммерческим клиникам, чтобы вакцинировать всех желающих вне очереди вакцинации.

"Уверен, что уже летом ситуация стабилизируется, и производители вакцин будут торговать уже не только с правительствами государств, а и с отдельными клиниками, которые смогут вакцинировать людей платно. Это даст возможность путешествовать и открывать границы", - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала в конце февраля. Сейчас прививки делают приоритетным группам, в которую входят военнослужащие и медики, которые работают с больными Covid-19. Вакцинация добровольная и проводится за счет государства. На сегодня прививку от коронавируса получили уже более 9,5 тысяч украинцев.

Также мы писали о том, что Степанов рассказал о планах вакцинировать от коронавируса по 10 тысяч украинцев в сутки.